Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlicher eröffnen. Nach der Talfahrt der letzten Tage wegen des eskalierenden Handelsstreits der USA mit China und der EU zeichnet sich eine Erholung ab. Während die Vorgaben aus den USA neutral waren, zogen die Börsen in Asien alle deutlich an. Schnäppchenjäger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...