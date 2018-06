-13,34 Prozent auf ein neues Jahrestief ... was war denn jetzt schon wieder bei der ohnehin in den letzten Monaten so gebeutelten Ceconomy-Aktie los? Eine Kapitalerhöhung um zehn Prozent werde erwogen, war vom Unternehmen zu hören. Dieses Kapital, vermuten die Anleger, sei nötig, um sich neu aufzustellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...