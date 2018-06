Der EUR/USD notiert am unteren Ende seiner jüngsten Range im Bereich der 1,1570, während der Handelskonflikt zwischen den USA und China und die Schlagzeilen vom EZB Forum in Sintra das Geschehen bestimmen. EUR/USD schaut auf Sintra, US-China Das Paar verbucht am Mittwoch den 2. Tag in Folge einen Verlust, während sich der Greenback stark erholt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...