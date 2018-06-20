DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPE-MSCI EMU X CW UECEO EMUX LU1291098827 21.06.2018 HZE/EOT
BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO EMEH LU1547516291 21.06.2018 HZE/EOT
BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO GSDE LU1291109616 21.06.2018 HZE/EOT
BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS EEP LU1291091228 21.06.2018 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPE-MSCI EMU X CW UECEO EMUX LU1291098827 21.06.2018 HZE/EOT
BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO EMEH LU1547516291 21.06.2018 HZE/EOT
BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO GSDE LU1291109616 21.06.2018 HZE/EOT
BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS EEP LU1291091228 21.06.2018 HZE/EOT