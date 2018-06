MOMO auf Allzeithoch – wie können Sie noch davon profitieren?

Symbol: $MOMO WKN: A12E40 ISIN: US60879B1070Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateMomo Inc. bitet eine mobile Social- und Entertainment-Plattform in der Volksrepublik China. Durch die mobile Anwendung, können die Benutzer ihre sozialen Beziehungen basierend auf Standorten aufbauen und erweitern.Die Aktie befindet sich in den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend. Am 29 Mai kam es zu einem Gap nach oben auf Grund der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Seitdem geht es weiter nach oben ohne große Pullbacks. Die positive Reaktion auf die Quartalszahlen, sowie das vor kurzem markierte Allzeithoch machen die Akte ein sehr interessanter Long-Kandidat.Chart vom 19.06.2018 Kurs: 50.53 USDExpertenmeinungSehr kleine Korrekturen sind bei positiven News und starken Momentum-Aktien üblich. Dies bietet leider keine guten Möglichkeiten für einen Einstig mit einem vernünftigen Risiko-Gewinn-Verhältnis. Die Aktie verläuft seitlich seit dem 11 Juni und in den nächsten Tagen könnte es zu einem größeren Pullback kommen. Sollte dies geschehen wäre ein Einstieg aus der Korrektur im Bereich 42.50 interessant. Bis dahin ist jedoch Geduld gefragt.Aussicht: BULLISCHAutor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at