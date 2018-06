Zinserhöhung und Streit um die Zölle zwischen USA und China – wie wirkt sich das auf den Dow aus?

Symbol: /YMTrendbetrachtung auf Basis 3 MonateDer Dow Jones Index befindet sich in einem Aufwärtstrend in den letzten 3 Monaten. Die Zinserhöhung letzter Woche, so wie der Handelsstreit zwischen USA und China haben jedoch den schönen Aufwärtstrend zum Schwanken gebracht. Alleine heute kam es zu einem größeren Abverkauf von mehreren hundert Punkten in der asiatischen Handelssession. Die Frage ist nun, ob der Tagessupport von 24250 gehalten werden kann oder ob wir einen Trendbruch mit noch mehr Verkaufsstärke nach unten sehen?Chart vom 19.06.2018 Kurs: 24.651ExpertenmeinungAn dieser Stelle wäre vorerst Geduld gefragt. Wenn man bereits short ist, könnten Gewinne in dem Bereich 24250 realisiert werden, da es dort zu einem Pullback aus dem Support kommen könnte. Long-Trades hingegen könnten in dem Bereich 24250 attraktiv werden, allerdings ist hier Vorsicht geboten, da man nicht weiß, wie die Marktteilnehmer auf weiteren Handelszoll-Nachrichten reagieren könnten. Im kurzfristigen Bereich bringt uns die Volatilität mehrere Trading-Chancen, die für von den Daytradern ausgenutzt werden könnten.Die Gesamtausrichtung bleibt bullisch, jedoch ist hier auf Grund der Nachrichtenlage Vorsicht gefragt.Aussicht: BULLISCHAutor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at