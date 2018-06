Die Wiener Börse könnte am Mittwoch in der Früh zur Erholung ansetzten. Am Vortag lag der ATX deutlich im Minus. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 21 Punkte über dem Schluss-Stand vom Dienstag (3.268,60) liegen.Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...