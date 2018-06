Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup" oder "Stabilisierungsmanager") hat im Zusammenhang mit dem Börsengang der AKASOL AG, Darmstadt, Deutschland (die "Gesellschaft"), die Funktion des Stabilisierungsmanager übernommen und wird voraussichtlich vom 29. Juni 2018 bis maximal 29. Juli 2018 (jeweils einschließlich) (der "Stabilisierungszeitraum") in Bezug auf die voraussichtlich am 28. Juni 2018 zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zuzulassenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A2JNWZ9/ WKN A2JNWZ) berechtigt sein, in dem gemäß Artikel 5 Abs. 4 der Marktmissbrauchsverordnung zulässigen Umfang Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen (die "Stabilisierungsmaßnahmen"), so Citigroup Global Markets Limited in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

