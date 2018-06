Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der erhöhten Risikoaversion in Folge der von Präsident Trump angedrohten Ausweitung von Zöllen auf chinesische Produkte und der Aussicht auf anhaltend niedrige EZB-Leitzinsen nahm das Interesse an Bundesanleihen zu, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei im Hoch auf 161,86 gestiegen. Die nächsten Widerstände seien bei 162,15 und 162,35 zu finden. Bei letztgenannter Marke handele es sich um das 61,8%-Retracement des Abwärtsimpulses von 164,19 bis 159,37. Erste Unterstützungen seien bei 160,75 und 159,37/45 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 161,00 und 162,15. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...