PARIS (Dow Jones)--Der französische Versorger Engie verkauft für 2,6 Milliarden Euro seinen 69-prozentigen Anteil an dem thailändischen Energieerzeuger Glow Energy an die ebenfalls in Thailand beheimatete Global Power Synergy. Mit diesem Schritt steigt Engie zudem aus der Kohleverstromung in der Region Asien-Pazifik aus und verringert seine weltweite installierte Kohleverstromungskapazität um 14 Prozent. Es ist erklärtes Ziel der Engie SA, ihre CO2-Bilanz zu verbessern.

June 20, 2018

