Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat auch den gestrigen Handelstag mit massiven Verlusten abgeschlossen. Gestern rutschte der DAX zeitweise sogar unter die Marke von 12.600 Punkten. Am Ende lag er bei 12.678 Punkten. Das ist ein Minus von 1,2 Prozent bzw. 156 Zählern. Marktidee: EUR/USD EZB-Präsident Mario Draghi hat in der vergangenen Woche den Euro massiv geschwächt. Nach der EZB-Sitzung am Donnerstag ging es deutlich nach unten. Das hatte auch charttechnisch Konsequenzen. Der Euro fiel gegenüber dem US-Dollar unter wichtige Marken. Damit sind aktuell die Bären im Vorteil.