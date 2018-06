Der Dax hat sich zum Börsenstart am Mittwoch von seinen zuletzt hohen Kursverlusten etwas erholt. Für den deutschen Leitindex ging es wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,48 Prozent auf 12 738,29 Punkte hoch. Noch am vergangenen Freitag war der Dax in der Spitze bis auf 13 170 Punkte gestiegen, in dieser Woche aber im Zuge des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China zeitweise unter die Marke von 12 600 Punkten gerutscht.

Zum Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es zunächst nichts Neues. Anleger dürften jedoch weiterhin Vorsicht walten lassen. Denn der Streit birgt Gefahren für das Wirtschaftswachstum. Panik gebe es derzeit nicht, aber doch eine ordentliche Portion Verunsicherung, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte im frühen Mittwochshandel um 0,45 Prozent auf 26 564,70 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,96 Prozent auf 2827,90 Punkte. Beim EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand ein Plus von 0,55 Prozent auf 3454,05 Punkten auf der Kurstafel./ajx/jha/

