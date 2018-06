Zürich - Die Schweiz gehört nach wie vor zu den absoluten Top-Standorten in Europa: In vier von fünf zentralen Wachstumskategorien - Basis-Infrastruktur, Forschung und Innovation, Bildung sowie Gesundheit - belegt die Schweiz den ersten Platz. Die gute Platzierung zeigt, dass die Schweiz - wie auch Österreich - in den letzten Jahren konstant investiert hat, vor allem in Infrastrukturen. Anders sieht es in Deutschland aus, wo in verschiedenen Bereichen ein deutlicher Nachholbedarf besteht. Trotzdem darf sich die Schweiz nicht ausruhen.

Auch Schweden schneidet im Gesamtergebnis auffallend gut ab, gefolgt von den Niederlanden, Dänemark, Finnland, Österreich, Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Belgien. Bulgarien, Kroatien, Zypern, Griechenland, Litauen, Bulgarien und Rumänien hingegen benötigen erhebliche Verbesserungen, um ihren Rückstand aufzuholen. Zu diesen Ergebnissen kommt die umfassende Studie «Investing in Europe's Future» der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY. Dafür wurden Kennzahlen für die fünf Wachstumskategorien Forschung und Innovation, Digitalisierung, Basis-Infrastruktur, Bildung sowie Gesundheit für alle EU-Staaten inklusive Grossbritannien und der Schweiz ausgewertet.

«Der Standort Schweiz schneidet in diesem europaweiten Vergleich zwar sehr gut ab. Trotzdem zeigt die Studie, dass ein Investitionsvolumen in der Höhe von rund 24 Milliarden Franken bis 2025 notwendig ist, um unser Land auch langfristig an der Spitze zu halten. Dabei sollten wir den Fokus - wie es auch in Österreich notwendig ist - auf eine verbesserte Vernetzung und das Vorantreiben der Digitalisierung legen», sagt Marcel Stalder, der CEO von EY in der Schweiz. Deutlich höhere Investitionsvolumen sind in Deutschland notwendig, und zwar in allen fünf untersuchten Kategorien. Nicht ausser Acht lassen dürfen alle drei Länder des generell starken Wirtschaftsraums die weiterhin wachsende Anspannung auf dem Arbeitsmarkt. Investitionen in die Bildung und das Gesundheitswesen sind deshalb trotz bereits gutem bis sehr gutem Niveau unerlässlich.

Grosse Volkswirtschaften laufen Gefahr, abgehängt zu werden

Alle grossen Volkswirtschaften haben seit 1997 (gemessen am BIP-Anteil) einen Rückgang der Investitionen erlebt. Auffällig - und gleichzeitig bedenklich - ist, dass sie dabei ausgerechnet bei der Digitalisierung vergleichsweise schwach abschneiden: Neben Deutschland auf Platz elf geben auch Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...