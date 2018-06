Für diese stellt er aus Polypropylen, Polyamid, Acrylnitrilbutadienstyrol und Polyestern - überwiegend in Kombination mit Glasfaser - LFT-Pellets her. Der Zulieferer entschied sich für eine Pultrusionsanlagen mit 64 Strängen und ein gravimetrisches Dosier- und Mischsystem des Typs Somos Gramix. Auf der Anlage werden LFT-Pellets mit variabler Polymermatrix und unterschiedlichen Fasergehalten hergestellt, die in verschiedenen Branchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...