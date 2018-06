Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise von Energiekosten getrieben

Steigende Energiepreise haben im Mai für höhere Produzentenpreise in Deutschland gesorgt. Im Vergleich zum Vormonat legten die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung um 2,7 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Plus von 2,6 Prozent gelautet. Die Energiepreise erhöhten sich um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Iran gegen höhere Ölproduktion der Opec

Irans Ölminister Bijan Zanganeh glaubt nicht, dass die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) einen Konsens über die Erhöhung der Ölproduktion in dieser Woche erreicht. Vor dem Opec-Treffen in Wien sagte er, Iran sei gegen jede Erhöhung und drohte mit Streit auf der Konferenz. Die Opec-Treffen finden oft in einer angespannten Atmosphäre statt, und die Mitglieder streiten sich oft bis zur letzten Minute. Aber die Entscheidungen sind traditionell einstimmig, und es ist selten, dass ein Mitglied - sogar der Iran, der oft mit Saudi-Arabien kollidiert - eine solche kämpferische Haltung im Vorfeld so klar formuliert.

Merkels Meseberg-Erfolg kommt zur rechten Zeit

Gerade zur rechten Zeit ist für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das deutsch-französische Treffen von Meseberg gekommen. Bei der Tagung im Gästehaus der Bundesregierung, rund 70 Kilometer nördlich von Berlin auf dem brandenburgischen Land gelegen, gelang Deutschland und Frankreich die lang ersehnte Einigung auf Pläne für umfassende europäische Reformen. Beide, Merkel wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, mussten nachgeben, um den gemeinsamen Vorschlag zustande zu bringen.

CSU verlangt Koalitionsausschuss zu Ergebnissen von Meseberg - Zeitung

Die CSU verlangt die Einberufung eines Koalitionsausschusses über die Ergebnisse der Gespräche von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Schloss Meseberg. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich aus Informationen aus der CSU-Spitze. Demnach soll die CSU-Spitze verärgert über die Ergebnisse von Meseberg und die europapolitische Ausrichtung der von Merkel getroffenen Beschlüsse sein. Besonders die Vereinbarung der Kanzlerin zur Schaffung eines begrenzten gemeinsamen Budgets für die Eurozone stoße auf Kritik.

Italiens Regierungschef erteilt umstrittener Forderung nach Roma-Zählung Absage

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat der umstrittenen Forderung von Innenminister Matteo Salvini nach einer Zählung der Angehörigen der Roma-Minderheit eine Absage erteilt. "Niemand plant, eine Datei anzulegen oder einen Zensus auf Basis der ethnischen Zugehörigkeit durchzuführen", erklärte Conte. Dies würde gegen die Verfassung verstoßen, weil "es klar diskriminierend" wäre. Conte forderte zugleich eine Prüfung, ob Kinder von Roma-Familien Zugang zum Schulsystem haben.

Mazedonisches Parlament berät Vereinbarung zu Namensstreit mit Griechenland

Das mazedonische Parlament hat das vorläufige Abkommen zur Beilegung des Namensstreits mit Griechenland in erster Lesung gebilligt. 69 von 120 Abgeordneten stimmten für die Vorlage, die für Mazedonien zukünftig den Namen "Republik Nord-Mazedonien" vorsieht. Die abschließende zweite Lesung wurde einem Regierungssprecher zufolge für den späten Dienstag oder den Mittwoch nach weiteren Beratungen in einem Ausschuss erwartet.

EU-Unterhändler einigen sich auf Reform von Fingerabdruck-System

Unterhändler des EU-Parlaments und des Rats der Europäischen Union haben sich auf einen Vorschlag zur Überarbeitung des europäischen Fingerabdruck-Identifizierungssystems Eurodac geeinigt. Dadurch sollen einfacher Menschen identifiziert werden können, "die in die EU einreisen oder sich dort illegal aufhalten", erklärte das Parlament. Über den Vorschlag müssen die Mitgliedstaaten sowie das Parlament noch abstimmen.

USA bekräftigen Festhalten an Dialog mit China

Die US-Regierung hat China versichert, im Handelsstreit weiterhin für einen Dialog offen zu sein. "Unsere Telefonleitungen sind offen. Sie waren immer offen", sagte Peter Navarro, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, in einer Telefonkonferenz. Zugleich verteidigte er die von der Regierung im Handelsstreit ergriffenen Maßnahmen. Die am Freitag angekündigten Strafzölle auf chinesische Importe seien die Folge der ergebnislosen Verhandlungen zwischen beiden Ländern.

USA treten aus UN-Menschenrechtsrat aus

Die USA treten aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen aus. Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, begründete die Entscheidung in Washington damit, dass das Gremium eine "Jauchegrube der politischen Voreingenommenheit" sei. Die US-Regierung wirft dem Menschenrechtsrat vor allem eine israelfeindliche Haltung vor. UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sein Bedauern über die Entscheidung Washingtons.

Vier US-Bundesstaaten stellen sich gegen Familientrennungen an Grenze

Vier US-Bundesstaaten haben sich gegen die umstrittenen Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko gestellt und den Einsatz ihrer Nationalgardisten verweigert. "Wir werden keine Komplizen bei dieser anhaltenden menschlichen Tragödie sein", erklärte der demokratische Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, im Kurzbotschaftendienst Twitter.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia Verbraucherpreise Mai +1,8% (PROG: +1,9%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Mai +0,2% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.