Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Aktien böten nach den Verlusten am Vortag eine hervorragende Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verwässerungseffekte der mittlerweile von dem Elektronikhändler angekündigten Kapitalerhöhung seien mit dem Kurseinbruch mehr als eingepreist. Die Spekulationen über eine Aufnahme neuen Kapitals hatten die Papiere am Dienstag unter Druck gesetzt./mf/la Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-06-20/09:43

ISIN: DE0007257503