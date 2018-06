Frankreich und Deutschland wollen mit dem neuen Fonds die Wettbewerbsfähigkeit der EU mit Investitionen und Strukturreformen stärken.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und sein französischer Kollege Bruno Le Maire haben einen neuen Geldtopf in der EU zur Unterstützung von Strukturreformen in den Mitgliedsländern angeregt. In einem gemeinsamen Papier, das am Mittwoch vom Wirtschaftsministerium in Berlin veröffentlicht wurde, ist unter anderem von einem speziellen Fonds die Rede, der finanzielle Anreize für solche Reformen geben könnte. Eine Größenordnung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...