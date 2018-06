Der Dünger- und Salzproduzent K+S hat mit Anlaufschwierigkeiten in seinem neuen Kali-Werk in Kanada zu kämpfen. In der vergangenen Woche stand die Produktion knapp vier Tage still. Grund war ein defekter Schornstein. Zuvor gab es einen Streik bei der kanadischen Eisenbahngesellschaft. Offenbar hat K+S zusätzlich noch Probleme mit der Qualität. Das wird das operative Ergebnis im zweiten Quartal belasten. Die Jahresprognose steht aber. EUWAX ...

