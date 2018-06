Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der internationale Bankenverband IIF hat vor weiteren Mittelabflüssen aus Schwellenländern infolge des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China gewarnt. Laut IIF sind aus den von ihm beobachteten Schwellenländern seit der jüngsten Fed-Sitzung am 12. und 13. Juni 5,5 Milliarden US-Dollar abgeflossen. Davon entfielen 4,2 Milliarden Dollar auf Aktien und 1,3 Milliarden auf Anleihen.

Der IIF weist darauf hin, dass unmittelbar nach der Fed-Sitzung, bei der der Leitzins wie erwartet um weitere 25 Basispunkte angehoben worden war, Schwellenländer mit Ausnahme Chinas Mittelabflüsse verzeichneten. Wegen der danach eingetretenen Verschärfung des Handelsstreits seien aber auch die Zuflüsse nach China zum Halten gekommen. "Das hohe Ausmaß der Unsicherheit könnte Investoren noch vorsichtiger werden lassen, was die Zuflüsse über Portfolioinvestitionen, Banken und Handelsgeschäfte belasten würde", heißt es in einem Kommentar des IIF.

Schwellenländer leiden besonders unter den steigenden Zinsen in den USA, weil sichere Treasuries auf diese Weise zu attraktiveren Alternativen zu Schwellenlandanleihen werden. Schlechtere Finanzierungsbedingungen führen zu einem schwächeren Wachstum in Schwellenländern, was mit Verzögerung auch auf das Wachstum der eng in den Welthandel eingebundenen europäischen Länder zurückwirkt.

