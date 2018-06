Die deutlichen Verbesserungen im Geschäftsverlauf in der zweiten Jahreshälfte 2017 hätten sich in den ersten Monaten 2018 bestätigt, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung am Mittwoch. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 habe der Bestellungseingang "markant" zugenommen, heisst es weiter. Entsprechend geht Mikron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...