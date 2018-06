Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch auf Erholungskurs, nachdem er am Vortag zeitweise den tiefsten Stand seit 16 Monaten erreicht hatte. Der Leitindex SMI klettert wieder über die Marke von 8'500 Punkten, unter die er am Dienstag gefallen war. Rückenwind kam aus Fernost, wo die Börsen nach den happigen Kursverlusten der Vortage wieder anzogen. Schnäppchenjäger deckten sich in Asien mit Aktien ein.

Die Reaktion auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei übertrieben gewesen, hiess es aus dem Handel. Zum Handelskonflikt selber gibt es bislang nichts Neues. Anleger dürften jedoch weiterhin Vorsicht walten lassen angesichts der von dem Streit ausgehenden Gefahren für das Wirtschaftswachstum. Panik gebe es derzeit nicht, aber doch eine ordentliche Portion Verunsicherung, sagen Marktteilnehmer. Allerdings gilt es als fraglich, ob sich die Erholung als nachhaltig erweist.

Der Swiss Market Index (SMI) ...

