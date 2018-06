Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Media-Saturn-Holding GmbH (MSH), eine Mehrheitsbeteiligung der CECONOMY AG (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) (CECONOMY), hat heute mit einer Gesellschaft der Safmar-Gruppe (Safmar) einen Vertrag über den Erwerb eines Anteils in Höhe von 15% an der börsennotierten PJSC M.video (M.video), dem führenden russischen Händler für Consumer Electronics, durch die MSH und eine vollständige Veräußerung ihres gesamten defizitären russischen MediaMarkt Geschäfts an Safmar abgeschlossen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...