Zu den von Signify ausgestatteten Stadien gehören das Luzhniki Stadion in Moskau, das Krestovsky Stadion in Sankt Petersburg, das Fisht in Sotschi und die Jekaterinburg Arena, sowie Fußballstadien in Kasan, Rostow am Don, Kaliningrad, Nischni Nowgorod, Wolgograd und Samara.

In Jekaterinburg bietet die Spielfeldbeleuchtung von Signify allen Fans und Spielern höchste Lichtqualität zur besten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...