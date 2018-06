Symbol: /YM Trendbetrachtung auf Basis 3 Monate Der Dow Jones Index befindet sich in einem Aufwärtstrend in den letzten 3 Monaten. Die Zinserhöhung letzter Woche, so wie der Handelsstreit zwischen USA und China haben jedoch den schönen Aufwärtstrend zum Schwanken gebracht. Alleine heute kam es zu einem größeren Abverkauf von mehreren hundert Punkten in der asiatischen Handelssession. Die Frage ist nun, ob der Tagessupport von 24250 gehalten werden kann oder ob wir einen Trendbruch mit noch mehr Verkaufsstärke nach unten sehen? Chart vom 19.06.2018 Kurs: 24.651 Expertenmeinung An dieser Stelle wäre vorerst Geduld gefragt. Wenn man bereits short ist, könnten Gewinne in dem Bereich 24250 realisiert werden, da es dort zu einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...