Die Immobilienpreise in den Boomstädten steigen, aber nicht in allen Stadtteilen gleich. Jede Metropole hat noch preiswerte Gegenden. Wir haben die sieben größten Städte in fünf Preiszonen eingeteilt.

Der Immobilienmarkt in den begehrten Großstädten boomt seit vielen Jahren. Die Preisgefüge in den Metropolen sind aber ganz unterschiedlich: Sie variieren im Niveau, der Bandbreite und sind abhängig von der jeweiligen Lage, für die in jeder Stadt etwas andere Kriterien gelten.

Der Druck auf dem Wohnungs- und Häusermarkt hat so manchen Stadtteil deutlich verändert. "Bezahlbarer Wohnraum ist trotz des anhaltenden Immobilienbooms vielerorts noch vorhanden", konstatiert Steffen Wicker, Gründer und Geschäftsführer von Homeday, das Ergebnis einer aktuellen Analyse.

Angenommen, jemand zieht von München nach Stuttgart oder von Hamburg nach Berlin und will dort ein Eigenheim erwerben: Wie soll er beurteilen, ob die aufgerufenen Preise vor Ort tatsächlich günstig sind, wie es der Makler behauptet, oder vielleicht doch überteuert? Das Maklerportal Homeday hat deshalb für die WirtschaftsWoche die Preisgefüge in den sieben größten deutschen Städten genauer unter die Lupe genommen.

Anhand von Angebotspreisen für Kaufimmobilien haben die Datenexperten überprüft, was eine 75 Quadratmeter große Eigentumswohnung in den verschiedenen Bezirken der Metropolen aktuell kostet. Anschließend wurden die Ergebnisse aus den verschiedenen Stadtteilen in fünf gleich große Gruppen unterteilt, von sehr günstig bis sehr teuer. Durch diese Methode lässt sich feststellen, wo sich jene Wohnungen in einer Stadt befinden, die zum Beispiel zu den günstigsten 20 Prozent gehören, und in welcher Preisspanne sie liegen.

Am billigsten in Berlin kaufen

An Berlin wird besonders deutlich, wie stark sich die Stadtbezirke beim Preisniveau unterscheiden. So kostet die Eigentumswohnung in Berlin nach Homeday-Daten im Mittel (Median) rund 216.000 Euro, umgerechnet 2886 Euro pro Quadratmeter. 50 Prozent der Berliner Eigentumswohnungen sind also teurer, die andere Hälfte ist billiger. Im günstigsten Fünftel ist den Homeday-Daten zufolge die Wohnung aber schon für durchschnittlich 177.000 Euro zu bekommen.

Die Preisspanne reicht dabei von 147.000 bis 195.000 Euro, die Quadratmeterpreise beginnen bei 1955 Euro. Zu den sehr günstigen Stadtteilen gehören natürlich bekannte Problemviertel wie etwa Hellersdorf oder Marzahn, aber auch Spandau, Wilhelmstadt oder Altglienicke (siehe Tabellen).

In Berlins zweitgünstigstem Fünftel der Bezirke liegen die Kaufpreise hingegen enger beieinander und bewegen sich für die Musterwohnung zwischen 195.000 und 207.000 Euro. In der mittleren Preisgruppe werden dann Preise zwischen 208.000 und 228.000 Euro aufgerufen.In keiner anderen der sieben Großstädte ...

