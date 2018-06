The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1HLLM0 UNICR.BK IR.13/18 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA KW6L XFRA DE000A1RET80 K.F.W.ANL.V.13/2018 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1TNAJ0 NIEDERS.SCH.A.13/18 A574 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5KW3 BAY.LDSBK.IS.S.30358 BD00 BON EUR N

CA ZZ03 XFRA DE000CZ40JR9 COBA OMH S.P1 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CJ64 DZ BANK CLN E.9089 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK97RV4 DEKABANK DGZ IHS.S.6646 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JDD2 DZ BANK CLN E.7925 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JU67 DZ BANK CLN E.8415 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JU75 DZ BANK CLN E.8416 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JU91 DZ BANK CLN E.8418 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUX4 DZ BANK CLN E.8406 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVE2 DZ BANK CLN E.8423 MITTAL BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVJ1 DZ BANK CLN E.8427 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVL7 DZ BANK CLN E.8429 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVU8 DZ BANK CLN E.8437 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWC4 DZ BANK CLN E.8455 METRO BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWH3 DZ BANK CLN E.8460 UCG BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWS0 DZ BANK CLN E.8469 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VA00 DZ BANK CLN E.8251 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VDB4 DZ BANK CLN E.8330 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VDC2 DZ BANK CLN E.8331 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DG5 LB.HESS.THR.CARRARA06M/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW5NW2 LBBW IS.R.5858 BD00 BON EUR N