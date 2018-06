FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5VD XFRA ZAE000132577 VODACOM GROUP LTD. 0.265 EUR

LXU XFRA ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1 0.037 EUR

REU1 XFRA ZAE000057428 REUNERT LTD O.N. 0.078 EUR

TZL1 XFRA ZAE000044897 TELKOM SA SOC RC 10 0.140 EUR

IFUA XFRA LU0097712474 LBBW BALANCE CR75 INH. 0.350 EUR

IFUB XFRA LU0097712045 LBBW BALANCE CR40INH. 0.320 EUR

IFUD XFRA LU0097711666 LBBW BALANCE CR20 INH. 0.300 EUR

0XC XFRA KYG183221004 CANVEST ENVIR.PR.G.HD-,01 0.002 EUR

TTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.113 EUR

ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.355 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.164 EUR

XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.303 EUR

GRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.277 EUR

CWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.130 EUR

55O XFRA US03761U1060 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.130 EUR

RLF XFRA KYG5635P1090 LONGFOR PPTS C.REGS HD-10 0.075 EUR

G7C XFRA KYG4100M1050 GREENTOWN CHINA HD -,10 0.027 EUR

ISM XFRA ID1000057003 INDOFOOD RP 100 0.015 EUR

L5R XFRA HK0823032773 LINK REIT 0.141 EUR

IL2 XFRA FR0004035913 ILIAD S.A. INH. 0.680 EUR

CSV XFRA ES0117160111 CORP. FIN. ALBA INH. EO 1 0.500 EUR

DLX XFRA DE000A0MZ4B0 DELIGNIT AG INH.O.N. 0.050 EUR

75C XFRA CNE1000009Q7 CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1 0.107 EUR

XRG XFRA CNE1000004N5 XIAMEN INTL PORT H YC 1 0.004 EUR

ZNHH XFRA CNE1000002T6 CHINA STHN AIRL.CO. H YC1 0.013 EUR

HVP XFRA BMG4600H1016 HOPSON DEV. HLDGS HD-,10 0.022 EUR

XFRA DE000HSH35U1 HSH NORDBANK MZC 19 12/18 0.000 %

XFRA DE000HSH35V9 HSH NORDBANK MZC 20 12/19 0.000 %

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.121 EUR

D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.216 EUR

SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.216 EUR

5NV XFRA MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.017 EUR

S9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.329 EUR

AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.433 EUR

9NA XFRA FR0000076887 A.S.T. GROUPE INH.EO 0,36 0.250 EUR