FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

M1H XFRA CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF23,4

QTN XFRA CA88830X1087 TITAN MEDICAL INC.

DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC.

WOF XFRA AT0000834007 WOLFORD AG

WFS XFRA AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG

TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ

GD2 XFRA AU000000RNE2 RENU ENERGY LTD

XFRA CA74976W4011 RT MINERALS CORP.