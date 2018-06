Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, bleibt heute im positiven Bereich und so notiert er über der psychologisch wichtigen Marke von 95,00. US-Dollar hat Zölle und Powell im Blick Der Index steigt am Mittwoch die 2. Sitzung in Folge und so gestaltet sich der jüngste Ausbruch über die 95,00 nachhaltig, ...

