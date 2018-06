Der USD/CAD konnte aus seiner Konsolidierung nach oben ausbrechen und die 1,3300 erreichen, wo in der vergangenen Stunde das neue 1-Jahreshoch gebildet wurde, aber anschließend kam es zu einer schnellen Korrektur. Unterstützt werden die USD Käufe durch den Anstieg der US Treasury Anleiherenditen, was der wichtigste Faktor hinter der starken Aufwärtsbewegung ...

