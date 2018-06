Die Wiener Börse hat am Mittwoch zur Eröffnung wieder etwas Boden gutgemacht. An den vorangegangenen Tagen hatte der Handelskonflikt zwischen den USA und China den ATX belastet. Gegen 9.45 Uhr wurde der ATX mit 3.274,40 Punkten nach 3.268,60 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Plus von 5,8 Punkten bzw. 0,18 Prozent.Der ...

