Die Biotech-Branche zündet ein Produktfeuerwerk. Kurzum: exzellente Wachstumsaussichten für Investoren und die perfekte Chance, das Depot ordentlich aufzustocken. Worauf du jetzt meiner Meinung nach unbedingt achten solltest. Krebsforschung in Biotech stark Die Krebsforschung bildet nach wie vor einen der größten Wachstumsbereiche im Biotech-Sektor. Wie die ÄrzteZeitung unter Berufung auf den aktuellen Report des Beratungsunternehmens Iqvia (Global Oncology Trends 2018) berichtet, wurden in den vergangenen fünf Jahren 63 neue Krebsmittel gegen 24 verschiedene Krebsarten zugelassen. Unabhängig davon haben die forschenden Pharmaunternehmen permanent Wirkstoffe in der Pipeline, die sich entweder in präklinischen oder klinischen Tests befinden. Alleine im vergangenen Jahr seien 14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...