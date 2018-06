flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes schlossen am Mittwoch durchweg mit Kursgewinnen. Die Performance bei den festlandchinesischen Indizes reichte jedoch nicht einmal ansatzweise, um von einer nachhaltigen Erholung zu sprechen und die Vortagesverluste auszubügeln. Der japanische Nikkei225 ging als Tagesgewinner mit einem Plus von 1,24 Prozent und 22.555,43 Punkten aus dem Handel an der TSE. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit fester. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.731,66 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex setze auch am Dienstag weiter zurück. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX mit einem Minus von 1,22 Prozent bei 12.677,97 Punkten. Damit hat sich der deutsche Leitindex wieder sichtlich von seinem Rekordhoch des 23. Januar 2018 von 13.596,89 Punkten entfernt. Das übergeordnete Verlaufstief stammt vom 26. März 2018 bei 11.726,62 Punkten. Zieht man diese beiden Marken heran, so wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher bestimmbar. Die Widerstände lägen bei 12.883/13.156 und 13.597 Punkten. Die Unterstützungen könnten bei 12.441/12.168 und 11.727 Punkten in Betracht zu ziehen sein.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/