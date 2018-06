Jedenfalls nicht aus charttechnischer Sicht, und gemeint ist natürlich der jüngste Kursverlauf in der Nordex-Aktie. Die hatte sich im Mai bis auf das Top bei 11,09 Euro geschoben. Und im Anschluss wieder bis in den Bereich um 10 Euro korrigiert. Im Juni ging es dann wieder aufwärts, das Monatshoch liegt aktuell bei 11,45 Euro. Danach ging es jedoch wieder…richtig, abwärts! Diesmal sogar, wenn auch nur für eine Schrecksekunde, unter die 10-Euro-Barriere zurück; zur Stunde werden die Verluste des gestrigen Tages aber schon wieder fleißig aufgekauft, Nordex führte heute früh die Wertung im TecDAX an. Genau das könnte jetzt vielleicht zum Risiko werden: ...

