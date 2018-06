Berlin (ots) - Platter Reifen, Motor defekt: Eine Panne kommt immer ungelegen und kostet neben Nerven und Zeit unter Umständen auch eine Menge Geld. Im Vorteil sind Autofahrer, die Inhaber eines Schutzbriefes sind. Der Kfz-Schutzbrief, beziehungsweise die Mitgliedschaft bei Autoclub oder Versicherung, garantiert Hilfe bei einer Panne oder einem Unfall: Im Notfall einfach die Notrufzentrale unter entsprechender Servicenummer anwählen und Hilfe kommt.



Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, bietet seinen Mitgliedern einen Notruf-Service, der das ganze Jahr 24 Stunden erreichbar ist. Über die ACE-App ist es sogar möglich, per GPS den genauen Standort des Fahrzeugs zu übermitteln. Mühsames Recherchieren per Handy, nach Werkstätten oder Abschleppdiensten, bleibt so erspart.



CHECK24 empfiehlt Autofahrern jüngst, vor dem Abschluss einer Mitgliedschaft Preise und Leistungen, insbesondere auch die Zusatzleistungen, der Autoclubs zu vergleichen. Denn auch hier gilt es, den richtigen Partner für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Eine Preis-Leistungsempfehlung spricht CHECK24 für den ACE aus. Junge Paare und Singles sparen mit den ACE-Tarifen und erhalten dafür einen europaweiten Schutz. Ein Blick auf die Beispielprofile von CHECK24 lohnt sich: http://ots.de/qdACSR



Was jeder bei einer Panne beachten sollte:



Warnblinklichter einschalten, sobald Sie bemerken, dass mit dem Auto etwas nicht in Ordnung ist. So wird der folgende Verkehr gewarnt.



Geeignete Stelle zum Anhalten suchen - dies kann eine Pannenbucht oder ein regulärer Parkplatz, und im Notfall auch der Seitenstreifen sein. Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf jeden Fall so weit rechts wie möglich am Fahrbahnrand ab.



Warnweste anziehen, anschließend das Warndreieck ca. 150 Meter von der Pannenstelle entfernt aufstellen. Erst danach rufen Sie den Pannendienst über Servicenummer oder Notrufsäule an.



Wenn Sie die Notrufsäule nutzen, verlangen Sie ausdrücklich Ihren Autoclub.



Halten Sie für den Anruf des Notruf-Services Mitgliedsnummer, Name, Heimatanschrift sowie am besten den Fahrzeugschein - für technische Rückfragen - bereit.



Geben Sie Ihren Aufenthaltsort an - wenn möglich mit genauer Anschrift, alternativ Name der Institution, in der Sie sich befinden, beispielsweise Werkstatt, Hotel oder Krankenhaus.



Weitere Informationen unter: https://www.ace.de/autoclub/pannenhilfe/



