1998 wurden in Supermärkten die ersten Boxen zum Recycling von Altbatterien aufgestellt. Doch dort landet nur knapp die Hälfte des Mülls. Warum bringen Verbraucher nicht mehr zurück?

Einfacher geht es eigentlich kaum: In fast jedem Supermarkt oder Baumarkt stehen Sammelboxen für alte Batterien. Ob Knopfzelle aus dem Hörgerät oder Alkali-Mangan-Batterie aus dem Rasierer, Verbraucher können ihre gebrauchten Energiespender bundesweit in 180.000 Sammelstellen kostenlos abgeben. Vier Dienstleister kümmern sich um das Recycling, der größte ist die von den Herstellern eingerichtete Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS). Deren grüne Sammelbehälter wurden vor 20 Jahren erstmals aufgestellt.

Grundlage war die damals in Kraft getretene Batterieverordnung. Mit Schwermetallen belastete Batterien sollten nicht länger im Restmüll landen, sondern auf Kosten der Hersteller umweltverträglich entsorgt werden. Inzwischen bringen Verbraucher in Deutschland knapp 47 Prozent der verkauften Gerätebatterien in die grünen Boxen zurück. Vorgeschrieben ist europaweit eine Quote von 45 Prozent; für die Einhaltung müssen die Hersteller sorgen. Die Vorgabe ist also erfüllt.

Für Falk Petrikowski vom Umweltbundesamt könnte der erzielte Wert trotzdem deutlich höher sein. "Wir sind nicht zufrieden", sagt er. Seit zehn Jahren habe sich die Quote nur leicht erhöht. Dabei sind alle Verbraucher gesetzlich verpflichtet, ihre Altbatterien zurückzubringen.

Warum aber geschieht das nicht in höherem ...

