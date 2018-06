Der Textildiscounter Takko will die Zahl seiner Filialen in Europa bis Anfang 2020 auf mehr als 2000 erhöhen. Das kündigte Co-Chef Alexander Mattschull am Mittwoch bei der Präsentation der Quartalszahlen an. Aktuell betreibt das Unternehmen knapp 1900 Filialen in 17 europäischen Ländern.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 (Februar bis April) steigerte der Textildiscounter seinen Umsatz um 3,3 Prozent auf 249 Millionen Euro. Auch bereinigt um Neueröffnungen von Läden liege das Plus noch bei 2,5 Prozent, teilte das Unternehmen mit. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 19,9 Millionen Euro. Angaben zum Gewinn unterm Strich wurden nicht gemacht.

Erst Anfang des Jahres hatte Takko seine erste Filiale in Frankreich eröffnet. Inzwischen ist der Textildiscounter dort mit vier Filialen vertreten und will in diesem Geschäftsjahr im Nachbarland "noch sieben bis zehn weitere Filialen eröffnen", wie Mattschull sagte./rea/DP/tav

