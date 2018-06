Der Imageschaden ist gewaltig - nun kommt auch noch die Häme der Konkurrenz dazu. Nachdem wiederholt Autos von Tesla in Flammen aufgegangen waren, sorgt nun GM-Sprecher Ray Wert für einen äußerst fragwürdigen PR-Coup: Er bot der Schauspielerin Mary McCormack über Twitter einen Chevrolet Bolt als Austauschfahrzeug an - damit sie ?ein zuverlässigeres Elektroauto? fahren könne, wie Focus online vermeldet. Der Hintergrund: Der Tesla von McCormacks Mann Michel Morris war jüngst ebenfalls in Brand ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...