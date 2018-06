FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS TRIFAST TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 275 PENCE - BERENBERG RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5300 (5050) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GOCOMPARE PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TESCO PRICE TARGET TO 295 (265) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6750 (6280) PENCE - 'OUTPERFORM' - DAVY CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1850 PENCE - DAVY RAISES WIZZ AIR TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 4200 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 19 (27) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 165 (189) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6700 (6966.67) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3040 (2980) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 540 PENCE - JEFFERIES CUTS DAIRY CREST GROUP PRICE TARGET TO 525 (560) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MCCARTHY & STONE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 116 (267) PENCE - JEFFERIES RAISES BT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 245 (215) PENCE - JPMORGAN CUTS TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM INITIATES BAT WITH 'BUY' - TARGET 4100 PENCE - LIBERUM INITIATES IMPERIAL BRANDS WITH 'BUY' - TARGET 3100 PENCE - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5300 (5000) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1700 (610) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS SSE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 1350 (1550) PENCE - RBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 740 (675) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 680 (710) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 102 (140) PENCE - 'SELL'



