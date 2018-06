Duroplaste sind aufgrund ihrer höheren Kältebeständigkeit sowie der höheren mechanischen und thermischen Belastbarkeit in manchen Anwendungen den Thermoplasten überlegen. In einem aktuellen Projekt wird die Möglichkeiten erforscht, Leichtbauteile mit duroplastischer Matrix herzustellen. Analog dem bekannten Verfahren des integrierten Umformens und Hinterspritzens thermoplastischer FVK, sollen so die Leichtbaueigenschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...