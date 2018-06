Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Starbucks von 65 auf 63 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst David Palmer passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an schleppenderes Wachstum in den USA und China an. Die zunehmende Akzeptanz der Digitallösungen sei aber sehr positiv. Zudem sieht er die Aktien des Kaffeefilialen-Betreibers durch Ausschüttungsfantasie und eine vernünftige Bewertung gestützt./ag/ajx Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

