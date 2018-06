Hamburg (ots) -



Ab sofort ist news aktuell Fördermitglied bei moinworld e.V., einem Non-Profit-Verein, welcher sich zum Ziel gesetzt hat, den Anteil der weiblichen Software-Entwickler und Manager im IT-Bereich auf 50 Prozent zu erhöhen. Mit der Fördermitgliedschaft unterstützt news aktuell den Verein bei seinen Zielen, übernimmt gesellschaftliche Verantwortung für die Förderung von Frauen und leistet einen aktiven Beitrag, um den aktuellen Mangel an Entwicklern zu lösen.



Seit Juni unterstützt news aktuell moinworld e. V. als Fördermitglied. Der Non-Profit-Verein hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil der weiblichen Software-Entwickler und Manager im IT Bereich auf 50 Prozent zu erhöhen. Dies erreicht moinworld durch einen ganzheitlichen Ansatz. Zum einen bringt der Verein programmierinteressierten Menschen das Programmieren bei und hilft ihnen, Projekterfahrung zu sammeln. Außerdem organisiert moinworld Vorträge und Workshops, um Anfängerinnen oder bereits professionelle Entwicklerinnen mit der Entwickler-Community in Hamburg zu vernetzen und auf dem neuesten Stand zu halten. Ein umfangreiches Netzwerk zu Unternehmen hilft außerdem bei Bedarf auch bei der Jobvermittlung.



"Auf dem Jobmarkt haben wir einen großen Mangel an Entwicklerinnen und Entwicklern. Gerade für ein Unternehmen wie news aktuell, dessen Produkte ausgesprochen digital sind, ist eine schlagkräftige IT- und Entwicklungsabteilung mit ausreichend Kapazitäten ein wichtiger Erfolgsgarant", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. Es sei zudem äußerst wichtig, als Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und gerade in puncto IT-Nachwuchs bestehe Handlungsbedarf, ergänzt Stier-Thompson. Bei moinworld komme hinzu, dass gezielt Frauen an diese Branche herangeführt werden. "Frauen suchen Mentoren, die an sie glauben und ihnen helfen, die nächste große Chance zu ergreifen. moinworld setzt sich dafür ein, dass Frauen die digitale Zukunft ebenso mitgestalten können wie Männer. Und das passt hervorragend zu dem Diversity-Gedanken, den news aktuell im gesamten Unternehmen lebt", fügt Stier-Thompson hinzu.



"Es ist toll, news aktuell nun als Fördermitglied mit dabei zu haben. Edith und ich haben gemerkt, dass es sehr viele gemeinsame Anknüpfungspunkte zwischen news aktuell und moinworld gibt und eine Zusammenarbeit für beide Seiten eine Win-win-Partnerschaft ist", so Anja Schumann, Gründerin und CEO von moinworld e.V. Der nächste Programmierkurs von moinworld im Juli wird beispielsweise in den Räumen von news aktuell in Hamburg stattfinden und auch ein gemeinsames Meetup ist bereits in Planung.



Mehr Informationen zu moinworld e.V.: https://moinworld.de/



Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots, zimpel und webconnect gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, dem größten und reichweitenstärksten PR-Portal Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.



