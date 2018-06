Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen vor einer Eskalation der Handelsstreitigkeiten mit den USA sowie die Aussicht auf noch für längere Zeit niedrige Zinsen im Euroraum lasteten gestern auf dem Euro, so die Analysten von Postbank Research. Lediglich gegenüber dem Britischen Pfund habe die Gemeinschaftswährung (ISIN EU0009653088/ WKN 965308) ein leichtes Plus in Höhe von 0,1% auf 0,8781 GBP verbuchen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...