München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, bündelt seine Influencer Marketing-Aktivitäten unter einem Markendach: TERRITORY Influence. Unter der neuen Agenturmarke agieren ab sofort die TERRITORY-Einheiten trnd, Europas größte Influencer und Word-of-mouth Plattform mit Everyday- und Micro Influencern, sowie InCircles, dem in kürzester Zeit etablierten Anbieter für Full Service Lösungen im Bereich Category- und Star Influencer. Die im Jahr 2016 gestartete Influencer Marketing-Plattform InCircles hatte TERRITORY erst Anfang des Jahres von Gruner+Jahr e|MS übernommen.



Mit diesem Schritt festigt TERRITORY seine Position als führender Anbieter im Bereich Influencer Marketing: InCircles erreicht mit gut 1.000 Influencern über 120 Millionen Follower, trnd verfügt mit 2,6 Millionen Meinungsmachern in Europa (davon rund 700.000 allein in Deutschland) über die reichweitenstärkste Community Europas. Im nächsten Schritt entwickeln beide Teams gemeinsame Lösungsansätze, um damit die ganze Palette des Influencer Marketings aus einer Hand anbieten zu können. Europaweit arbeiten rund 170 Mitarbeiter unter dem neuen Markendach.



Für die Führung der neuen Einheit zeichnet Stefan Schumacher, Sprecher der trnd-Geschäftsführung und davor Executive Director Digital Solutions bei G+J e|MS, verantwortlich. "Beide Angebote ergänzen sich ideal. Je nach kommunikativer Aufgabenstellung können wir mit unserem Portfolio passgenaue Lösungen anbieten - unabhängig davon, ob es beispielsweise um Absatzsteigerung, Markenverjüngung oder Reichweitenaufbau geht".



Durch den Zusammenschluss unter der neuen Dachmarke TERRITORY Influence entsteht das größte Full Service Influencer Angebot am europäischen Markt von Everyday- über Micro- bis hin zu Category- und Star Influencer: Schon jetzt ist TERRITORY mit trnd in 15 Ländern vertreten. Parallel mit der Internationalisierung stockt das Unternehmen seine Kapazitäten in diesem Bereich auch in Deutschland weiter auf. Neben dem zentralen Hub in München, dem Hauptsitz von trnd, wird jetzt der Standort in Hamburg weiter ausgebaut.



Über TERRITORY



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



OTS: TERRITORY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57966 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57966.rss2



Pressekontakt: Anh Nguyen a.nguyen@cocodibu.de



TELEFON +49 (0) 89 46 133 / 46 -12