Bern (awp/sda) - Die SRG hat wie angekündigt einen grossen Teil ihrer Aktien der SwissMediaCast (SMC) an private Radioveranstalter verkauft. Sie reduziert damit ihren Anteil von bisher 29 Prozent an der SMC AG auf neu noch zehn Prozent, wie die SRG SSR am Mittwoch mitteilte. Die SMC AG plant, baut und betreibt eigene Rundfunknetze ...

