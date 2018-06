Köln (ots) - An acht emotionalen Tauschabenden interpretierten Mark Forster, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Leslie Clio, "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate und "Alphaville"-Sänger Marian Gold bei VOX ihre Hits neu. Mit der Duett-Folge, in der die Künstler auf die Highlight-Songs zurückblickten und die neuen Versionen noch einmal gemeinsam performten, fand die fünfte Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gestern nun ihren großen Abschluss. Und schon jetzt steht fest: Auch im nächsten Jahr geht es weiter. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche sieben deutschen Musik-Acts im Frühjahr 2019 bei VOX nach Südafrika reisen, um ihre Songs untereinander zu tauschen!



Mit der zurückliegenden fünften Staffel erreichte die preisgekrönte Musik-Event-Reihe bis zu 10,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sicherte sich gleich zwei Mal die Marktführerschaft in der Primetime. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Markanteil sogar bei bis zu 11,9 Prozent. Bei Frauen im Alter von 14 bis 29 Jahren erreichte "Sing meinen Song" in Staffel fünf bis zu 18,5 Prozent Marktanteil. Im Schnitt erzielte die fünfte "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"-Staffel einen Marktanteil von 7,8 Prozent (14-59 Jahre). Insgesamt schalteten bis zu 1,93 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein.



Mit über 3,6 Millionen Videoabrufen auf digitalen Angeboten der Mediengruppe RTL Deutschland erreichte die fünfte Staffel des Tauschkonzerts auch digital starke Werte. Das Interesse an "Sing meinen Song" zeigt sich auch bei Facebook: Die Fanpage zur Sendung konnte über 500.000 Fans versammeln. Die Posts der Seite erreichten im Staffelverlauf über 5,4 Millionen Einzelpersonen und erzielten über 300.000 Interaktionen, die sich in Kommentaren, Likes und Shares zeigen.



Und auch das zugehörige Musikalbum "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 5" kommt wieder gut bei den Zuschauern und Fans an. In den Offiziellen Deutschen Album-Charts wurde die musikalische Bandbreite der Compilation mit Platz 3 belohnt. Mit dem Doppel-Album, das vom Label der Mediengruppe RTL "Music for Millions" veröffentlicht wurde, erhalten die Fans alle 42 Tauschsongs auf CD, als Download und im Streaming. In Zusammenarbeit mit den RTL Radiosendern fand in dieser Staffel außerdem erstmals ein Radiokonzert mit den Tauschkonzert-Teilnehmern statt. 400 glückliche Hörer, die ihre Tickets zuvor bei den teilnehmenden Sendern gewonnen hatten, konnten die Künstler am 15.06. in der "Black Box Weissensee" in Berlin live erleben.



"Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert"



Bevor es 2019 mit neuen Künstlern nach Südafrika geht, können sich die Zuschauer Ende diesen Jahres noch einmal auf die Teilnehmer der fünften Staffel freuen: In einer neuen Ausgabe von "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" singen und schenken sich Mark Forster, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Leslie Clio, "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate und "Alphaville"-Sänger Marian Gold ihre liebsten Weihnachtslieder.



