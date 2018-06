Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Michter's Brennmeisterin,

Pamela Heilmann, hat die Abfüllung von Michter's zehnjährigem Single

Barrel Rye für 2018 freigegeben. Die Fässer wurden aus Michter's

Bestand alternder Whiskeys von Reifemeisterin Andrea Wilson

ausgewählt, die diese zusammen mit Frau Heilmann begutachtete.



Auslieferung des für 2018 freigegebenen zehnjährigen Single Barrel

Kentucky Straight Rye Whiskey beginnt kurz vor dem "Fourth of

July"-Feiertag und während des fortbestehenden Lieferengpasses von

Michter's Whiskeys. "Wir haben unseren Betrieb ausgeweitet, aber

guter Whiskey braucht Zeit", so Joseph J. Magliocco, President von

Michter's. "Wir haben uns bei Michter's bewusst dafür entschieden,

weiterhin unsere kostspieligen und zeitaufwendigen Schritte zu

unternehmen, anstatt Methoden einzuführen, die unsere Vorräte

schneller vergrößern würden. Unser Team setzt sich dafür ein, den

qualitativ hochwertigsten Whiskey anzubieten, und wir sind allen

dankbar, die Michter's treu geblieben sind, während wir an den

Engpässen arbeiten."



Michter's Brenner und Vice President Production Dan McKee, ein

ausschlaggebendes Mitglied des Verkostungspanels, hatte die

Gelegenheit, den für 2018 freigegebenen zehnjährigen Single Barrel

Kentucky Straight Rye von Michter's vor dessen Flaschenabfüllung zu

testen und merkte dazu an: "Ich freue mich über die Freigabe dieses

zehnjährigen Rye. Er ist ein hervorragendes Beispiel für einen

Kentucky Rye am optimalen Punkt des Reifeprozesses. Pam und Andrea

haben sich genau zum richtigen Zeitpunkt für die Abfüllung

entschieden."



Der empfohlene US-Verkaufspreis für eine 750-ml-Flasche von

Michter's zehnjährigem Rye liegt bei $ 160.



Der Betrieb von Michter's erstreckt sich über seine Hauptbrennerei

im Stadtteil Shively in Louisville hinaus auf zwei weitere Standorte

in Kentucky. In Springfield hat Michter's auf seinem 59 Hektar großen

Grund mit dem Eigenanbau von Getreide begonnen. Die Eröffnung einer

zweiten Brennerei im historischen Fort-Nelson-Gebäude im Stadtzentrum

von Louisville vor Jahresende ist geplant. Fort Nelson verfügt über

eine erstklassige Lage auf der West Main Street gegenüber dem

Louisville Slugger Bat Factory Museum und auf derselben Straße wie

das Frazier Museum.



Michter's stellt vielgepriesene Whiskeys in limitierter Produktion

her, die alloziert werden, da die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Michter's ist berühmt für seinen Single Barrel Rye, Bourbon in

Kleinserie, Single Barrel Bourbon und American Whiskey in Kleinserie.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

www.michters.com und folgen Sie uns auf Instagram

(https://www.instagram.com/michterswhiskey/), Facebook

(https://www.facebook.com/michterswhiskey) und Twitter

(https://twitter.com/MichtersWhiskey).



