Mannheim, Antwerpen (ots) - Die aktuelle Studie "Erfolgsfaktoren von 4PL, LLP und 3PL in der Chemielogistik" beantwortet die Frage, ob und wann Unternehmen der chemischen Industrie Logistik-Managementaufgaben an spezielle Dienstleister outsourcen sollten. Sie dient Supply-Chain-Verantwortlichen in der chemischen Industrie als Leitfaden, um ihre Outsourcing-Strategie zielgerichtet zu analysieren und zu gestalten. Die von CAMELOT Management Consultants gemeinsam mit dem Institut für angewandte Logistik (IAL) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) erstellte Studie wird anlässlich des BVL Forum Chemielogistik vom 20.-21. Juni 2018 in Antwerpen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.



"Um die richtige Entscheidung beim Grad des Outsourcings von Logistik-Managementaufgaben zu treffen, sollte sich ein Unternehmen der chemischen Industrie über die eigenen Motive im Klaren sein sowie auch die Rolle der Logistik und die eigene Unternehmenskultur richtig einordnen können", erläutern die beiden Studienautoren Professor Christian Kille vom Institut für angewandte Logistik an der FHWS und Constantin Reuter, Logistikexperte bei CAMELOT. Außerdem seien die Dimensionen der Komplexität und die internen Rahmenbedingungen zu überprüfen, bevor über die konkrete vertragliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit einem Logistikdienstleister nachgedacht werden könne.



Der Wissenstand zum Thema Outsourcing von Logistik-Managementaufgaben an sogenannte Fourth-Party-Logistics (4PL)-Anbieter scheint bei den Verantwortlichen in der Chemieindustrie noch relativ niedrig zu sein. Dies zeigt die Expertenbefragung unter den Logistikmanagern in der chemischen Industrie in Deutschland, die im Rahmen der Studie durchgeführt wurde. Rund 80 Prozent der Befragten haben eine ungefähre Vorstellung vom Thema 4PL-Services. Nur etwa 15 Prozent geben an, über gute oder sogar sehr gute Kenntnisse zum Thema 4PL-Services zu verfügen. Mehrheitlich besteht eher Unsicherheit bezüglich des Themas Outsourcing von Logistik-Managementaufgaben.



Die Studie "Erfolgsfaktoren von 4PL, LLP und 3PL in der Chemielogistik" des Instituts für angewandte Logistik (IAL) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) und des Beratungsspezialisten CAMELOT Management Consultants wurde von DACHSER Chem-Logistics unterstützt und ist kostenlos im Internet downloadbar unter: www.camelot-mc.com/studie-chemielogistik.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com



OTS: Camelot Management Consultants AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83079 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83079.rss2



Pressekontakt: Sandra Gschwendner Head of Corporate Communications CAMELOT Management Consultants AG Radlkoferstr. 2 81373 München Tel.: +49 (0)89 741185-426 Email: sgsc@camelot-mc.com www.camelot-mc.com