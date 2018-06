Zürich - Nach der Talfahrt der letzten Tage hat der Schweizer Aktienmarkt zu einer Erholung angesetzt. Der Leitindex SMI klettert wieder über die Marke von 8'500 Punkten, unter die er am Dienstag gefallen war. Rückenwind kam aus Fernost, wo gerade die Börsen in China die grössten Kursgewinne zeigten, nachdem sie an den Tagen zuvor unter dem eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China kräftig hatten Federn lassen müssen.

Anleger nutzten die happigen Kursverluste zum Einstieg in Aktien. Die Reaktion auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei übertrieben gewesen, sagen Marktteilnehmer. Die Gegenbewegung sei gerechtfertigt. Während es zum Handelskonflikt bislang nichts Neues gibt, erhoffen Anleger Impulse vom Zentralbanktreffen im portugiesischen Sintra, wo am Nachmittag unter anderem die Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed auftreten.

Der Swiss Market Index (SMI) legt bis um 11.04 Uhr um 0,91 Prozent auf 8'540,39 Punkte zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) klettert um 0,83 Prozent auf 1'423,54 Zähler, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,76 Prozent auf 10'259,10 Punkte steigt. Von den 30 Aktien im SMI/SLI sind alle im Plus mit Ausnahme von Aryzta (-1,6%) und Vifor (-0,2%). Bei Aryzta handle es sich um eine Gegenbewegung nach dem Kurssprung von über 8 Prozent am Vortag, sagt ein Händler.

Im ...

