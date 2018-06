Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Stromnetzbetreiber Amprion und der Gasleitungskonzern Open Grid wollen in Deutschland eine große Anlage zur Umwandlung von Ökostrom in Gas errichten. Bisher lassen sich diese Anlagen nicht wirtschaftlich betreiben, dennoch wollen beide Unternehmen vorangehen. "Im Augenblick brauchen wir Wohlwollen von Wirtschaftsminister Altmaier und der Bundesnetzagentur", sagte der Chef der Open-Grid-Holding, Stephan Kamphues.

Wenn Altmaier (CDU) grünes Licht gebe, halten beide Unternehmen den Bau der Anlage mit einer Leistung zwischen 50 und 100 Megawatt in drei bis vier Jahren für möglich. Sie könnte helfen, das Problem der fehlenden Speicherbarkeit des grünen Stroms aus Windrädern und Solarfeldern zu lindern. Überschüssiger Ökostrom könnte durch Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden und als Brennstoff in das Gasnetz eingespeist werden.

"Der Koalitionsvertrag sieht für 2030 eine Quote für Erneuerbare Energien von 65 Prozent vor. Das bedeutet enorme Herausforderungen für den Ausbau der Infrastruktur", sagte der technische Geschäftsführer Amprions, Klaus Kleinekorte. Es brauche jetzt große Demonstrationsanlagen, um 2030 die erprobte Technik zur Verfügung stehen. Die bisher in Deutschland zur Verfügung stehenden Pilotanlagen sind klein und haben keine 10 Megawatt Leistung.

Amprion will die Anlage selbst finanzieren und hat dafür zwischen 100 bis 150 Millionen Euro an Investitionen veranschlagt. Die Bundesnetzagentur soll nach dem Willen die Kosten als regulierte Investitionen anerkennen, für die eine feste Rendite fließen würde. Der Betrieb der Anlage soll über eine Gebühr finanziert werden.

Der Stromnetzbetreiber legte gleichzeitig die Bilanz für das vergangene Jahr vor. Entgegen der Erwartung stieg der Gewinn um 10 Prozent auf 173,7 Millionen Euro. Als Hauptgrund nannte das Unternehmen höhere Einnahmen aus Netzgebühren. Der Umsatz kletterte um 2,2 Prozent auf 13 Milliarden Euro.

June 20, 2018

